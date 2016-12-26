МЧС Кузбасса предупреждает о сильных метелях и снегопадах

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра сообщают, что 26 декабря в Кузбассе ожидаются сложные погодные условия. В регионе наблюдаются сильные метели, снегопады, а также усиление ветра до 23 метров в секунду. На дорогах прогнозируются снежные заносы и снижение видимости.

В кузбасском МЧС водителям, особенно начинающим, настоятельно рекомендуют отказаться от автомобилей. Если же этого сделать невозможно, то необходимо соблюдать все меры безопасности: дистанцию, скоростной режим, избегать резких манёвров. Пешеходам необходимо также проявлять осторожность, дорогу переходить только в предназначенных для этого местах.

- В связи с риском схода снежно-ледяных масс стоит быть осторожным при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей, обходить места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой, - советуют в МЧС по Кемеровской области.