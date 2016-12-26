Кузбассовцев зовут в Иркутскую область на зарплату в 95 тысяч

В Иркутской области открыто более 700 вакансий, работодатель предоставляет жильё и полный социальный пакет.

Организации и предприятия Иркутской области примут на работу операторов установок и линий обработки пиломатериалов, пильщиков, прессовщиков изделий из древесины, водителей, машинистов экскаватора и других специалистов.

Для работы вахтовым методом очень нужны инженеры ПТО, геодезисты, дорожные мастера, машинисты крана, бульдозера, экскаватора и автогрейдера. Требуются повара, кухонные рабочие, облицовочники-плиточники, штукатуры-маляры и другие. Отмечается, что заработная плата на этих позициях составляет от 8 до 95 тысяч рублей. Все подробности можно уточнить в Центре занятости населения по адресу Ленина, 109 «В», все услуги оказываются бесплатно.