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Кузбассовцев зовут в Иркутскую область на зарплату в 95 тысяч

26 Дек. 2016, 10:43
103 просмотра

В Иркутской области открыто более 700 вакансий, работодатель предоставляет жильё и полный социальный пакет. 

Организации и предприятия Иркутской области примут на работу операторов установок и линий обработки пиломатериалов, пильщиков, прессовщиков изделий из древесины, водителей, машинистов экскаватора и других специалистов.

Для работы вахтовым методом очень нужны инженеры ПТО, геодезисты, дорожные мастера, машинисты крана, бульдозера, экскаватора и  автогрейдера. Требуются  повара, кухонные рабочие, облицовочники-плиточники, штукатуры-маляры и другие. Отмечается, что заработная плата на этих позициях составляет от 8 до 95 тысяч рублей. Все подробности можно уточнить в Центре занятости населения по адресу  Ленина, 109 «В», все услуги оказываются бесплатно.


Тэги: Кузбасс, Иркутская область, работа, вакансии, Центр занятости
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