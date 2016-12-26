Опубликован график работы кемеровских маршруток в новогоднюю ночь

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В администрации областной столицы рассказали, как будут ходить кемеровские маршрутные такси в новогоднюю ночь. Сообщается, что уехать с праздничных мероприятий горожане смогут до 4 часов утра 1 января.









В направлении ФПК:

№ 4Т «Остановка «Магазин «Чибис» – остановка «Универсам № 1» ( Молодёжный, Тухачевского, Ленина, Красноармейская, Дзержинского, Советский, 50 лет Октября, Красноармейская, Ленина, Тухачевского, Молодёжный).

Время отправления от остановки магазин «Чибис»: 21-01, 21-30, 22-05, 22-34, 23-09, 00-20, 00-54, 01-24, 01-58, 02-28, 03-02, 03-32 часов.

Время отправления от остановки «Универсам № 1»: 21-31, 22-00, 22-35, 23-04, 00-20, 00-50, 01-24, 01-54, 02-28, 02-58, 03-32, 04-02 часов.



В направлении д.п. «Шалготарьян»:

№ 8Т «Д.п. «Шалготарьян» – остановка «Драмтеатр» (Октябрьский, Красноармейская, 50 лет Октября,Советский),

Время отправления от д.п. «Шалготарьян»: 22-10, 22-40, 23-20, 23-40, 00-20, 00-40, 01-00, 01-20, 01-40, 02-00, 02-20, 02-40, 03-00, 03-20 часов.

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 22-30, 23-00, 23-40, 00-00, 24-40, 01-00, 01-20, 01-40, 02-00, 02-20, 02-40, 03-00, 03-20, 03-40 часов.



В направлении проспекта Комсомольского:

№ 5Т «Д.п. «Комсомольский» – остановка «Драмтеатр» (Комсомольский, Химиков, Ленинградский, Марковцева, бульвар Строителей, Ленина, Красноармейская, 50 лет Октября, Советский),

Время отправления от д.п. «Комсомольский»: 20-34, 21-03, 21-54, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40, 04-10 часов.

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 21-14, 21-43, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40, 04-10 часов.



В направлении микрорайона Южный:

№ 7Т «Остановка «Драмтеатр» - остановка «Детский сад» ( Советский, Дзержинского, Ленина, Кузнецкий, Автозаводская, Космическая, Радищева, остановка ул. 1-я линия, Радищева, . В. Волошиной, Двужильного, Дружбы, ул. Волошиной, Радищева, Космическая, Автозаводская, Кузнецкий, Ленина, 50 лет Октября, Советский).

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 21-54, 22-22, 23-46, 00-14, 00-42, 01-10, 01-38, 02-06, 02-34, 03-02, 03-30, 03-58 часов.

Время отправления от остановки «Детский сад»: 21-58, 22-27, 22-55, 00-19, 00-47, 01-15, 01-43, 02-11, 02-39, 03-07, 03-35 часов.



В направлении Рудничного района:

№ 23Т «Д.п. «Северный» – «Железнодорожный вокзал» (Шахтёров, Логовое шоссе, Кузнецкий, Советский, 50 лет Октября, Ленина, Железнодорожный вокзал):

Время отправления от д.п. «Северный»: 21-25, 21-53, 22-35, 23-03, 00-55, 01-30, 02-05, 02-40, 03-15 часов.

Время отправления от Железнодорожный вокзала: 20-50, 21-18, 22-00, 22-28, 00-20, 00-55, 01-30, 02-05, 02-40, 03-15, 03-50 часов.



В направлении Кировского района:

№ 11Т «Д.п. «21 микрорайон» – «Железнодорожный вокзал» (Инициативная, 40 лет Октября, Мариинская, Кузнецкий, Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ле-нина);

Время отправления от д.п. «21 микрорайон»: 21-15, 22-16, 22-47, 00-15, 01-01, 01-47, 02-33, 03-19 часов.

Время отправления от остановки Железнодорожный вокзал»: 21-30, 22-01, 23-02, 00-15, 01-01, 01-47, 02-33, 03-19, 04-05 ч

асов.





