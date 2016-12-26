В Кемерове перекрыли проезд по Елыкаевской

В кемеровской Госавтоинспекции водителей 26 декабря предупреждают о том, что движение по улице Елыкаевской закрыто.





Движение для всех видов транспорта на улице Елыкаевской от Кузнецкого моста до Терешковой закрыто, сообщают в городской Госавтоинспекции. Ограничение снимут тогда, когда коммунальщики расчистят дорогу. Дело в том, что на этом участке отмечается снежный накат, а проезжая часть серьёзно заужена. Водителям рекомендуют учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута.