Кузбасские синоптики дали прогноз на январь

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на второй зимний месяц. Предположительно, что январь в Кузбассе будет на полтора градуса теплее нормы, среднемесячная температура в пределах…-12…-18.

В первой декаде в ночные часы 20-15 мороза, днём около 14-19, сообщила «Вести-Кузбасс» пресс-секретарь Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Во второй и третьей декадах января по ночам 22-27, днём …-15…-20. Самой холодной ожидается середина месяца, возможно понижение температуры до 30-35 градусов. К концу января уже…-8…-13. В отдельных районах ожидаются оттепели. Что касается осадков, то их будет больше нормы.