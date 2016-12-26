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Кузбасские синоптики дали прогноз на январь

26 Дек. 2016, 13:50
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Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на второй зимний месяц. Предположительно, что январь в Кузбассе будет на полтора градуса теплее нормы, среднемесячная температура в пределах…-12…-18.

В первой декаде в ночные часы 20-15 мороза, днём около 14-19, сообщила «Вести-Кузбасс» пресс-секретарь Кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Во второй и третьей декадах января по ночам 22-27, днём …-15…-20. Самой холодной ожидается середина месяца, возможно понижение температуры до 30-35 градусов. К концу января уже…-8…-13. В отдельных районах ожидаются оттепели. Что касается осадков, то их будет больше нормы.


Тэги: Кузбасс, погода, январь-2017
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