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В мэрии Кемерова рассказали о судьбе новогоднего салюта

26 Дек. 2016, 14:07
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Жители кузбасской столицы интересуются, будет ли в ночь на 1 января праздничный салют, любоваться которым нравится многим горожанам.

Жители кузбасской столицы интересуются, будет ли в ночь на 1 января праздничный салют, любоваться которым нравится многим горожанам.

- У нас в планах нет, - прокомментировали в кемеровской администрации вопрос о проведении новогоднего салюта. В мэрии сказали, что в минувшем году фейерверк проводила одна из популярных радиостанций, организовавшая праздник на площади Советов. В этом году организаторы  установленные сроки необходимые бумаги для проведения салюта  не подали. 


Тэги: Кемерово, салют, Новый год-2017
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