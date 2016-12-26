В мэрии Кемерова рассказали о судьбе новогоднего салюта

Жители кузбасской столицы интересуются, будет ли в ночь на 1 января праздничный салют, любоваться которым нравится многим горожанам.

Жители кузбасской столицы интересуются, будет ли в ночь на 1 января праздничный салют, любоваться которым нравится многим горожанам.

- У нас в планах нет, - прокомментировали в кемеровской администрации вопрос о проведении новогоднего салюта. В мэрии сказали, что в минувшем году фейерверк проводила одна из популярных радиостанций, организовавшая праздник на площади Советов. В этом году организаторы установленные сроки необходимые бумаги для проведения салюта не подали.