Кемеровчан приглашают на дегустацию пельменей

В областной столице 27 декабря пройдёт новогодняя сельскохозяйственная ярмарка, где горожане смогут по низким ценам купить продукты к праздничному столу. Начало мероприятия в 09:30.

На ярмарке местные производители представят разнообразные виды мяса и птицы, рыбу и яйца, сладости и хлебобулочные изделия, мёд. Можно будет приобрести овощи, грибы, ягоды, папоротник и орехи. Предприниматели из республики Горный Алтай привезут на ярмарку изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка. Кроме того, будут продавать ёлки и новогодние игрушки.

- Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками. Все желающие смогут поучаствовать в дегустации пельменей, - сообщили в городской администрации.