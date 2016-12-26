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Кемеровчан приглашают на дегустацию пельменей

26 Дек. 2016, 14:36
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В областной столице 27 декабря пройдёт новогодняя сельскохозяйственная ярмарка, где горожане смогут по низким ценам купить продукты к праздничному столу. Начало мероприятия в  09:30. 

На ярмарке местные производители представят разнообразные виды мяса и птицы, рыбу и яйца, сладости и хлебобулочные изделия, мёд. Можно будет приобрести овощи, грибы, ягоды, папоротник и орехи.  Предприниматели из республики Горный Алтай привезут на ярмарку изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка.  Кроме того, будут продавать ёлки и новогодние игрушки.

-  Посетителей ярмарки накормят вкусными горячими шашлыками. Все желающие смогут поучаствовать в дегустации пельменей, - сообщили в городской администрации.

 


Тэги: Кемерово, ярмарка, Новый год-2017
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