В Кузбассе выбрали лучший МФЦ
В Кузбассе выбрали лучший многофункциональный центр. Победителем стал Кемеровский офис, а лучшим универсальным специалистом МФЦ стала главный специалист отдела приёма и выдачи документов Анжеро-Судженска - Людмила Гурьянова. Победители будут представлять область на всероссийском конкурсе. В целом за 2016 год в Кузбассе организована сеть МФЦ, офисы открыты во всех городах и районах. Напомню, первый был открыт ещё в 2011-м году в Юрге. Сейчас многофункциональные центры больше известны под лаконичным брендом «Мои документы». Они предоставляют почти 200 самых разных услуг, здесь можно получить паспорт, открыть своё дело, оформить пенсию, пособия и многое другое.