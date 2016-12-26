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В Кузбассе выбрали лучший МФЦ

26 Дек. 2016, 16:41
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В Кузбассе выбрали лучший многофункциональный центр. Победителем стал Кемеровский офис, а лучшим универсальным специалистом МФЦ стала главный специалист отдела приёма и выдачи документов Анжеро-Судженска - Людмила Гурьянова. Победители будут представлять область на всероссийском конкурсе. В целом за 2016 год в Кузбассе организована сеть МФЦ, офисы открыты во всех городах и районах. Напомню, первый был открыт ещё в 2011-м году в Юрге. Сейчас многофункциональные центры больше известны под лаконичным брендом «Мои документы». Они предоставляют почти 200 самых разных услуг, здесь можно получить паспорт, открыть своё дело, оформить пенсию, пособия и многое другое.

Денис Шамгунов, заместитель губернатора: «Всего с начала года было оказано 850 тысяч услуг, боле миллиона консультаций было дано специалистами. Процесс оказания госуслуг совершенствуется, и сегодня услуги можно получить не только в МФЦ, или непосредственно в органе власти, но и услуги модно получить через Интернет на портале государственных услуг те. Здесь никуда вообще выходить не надо, 2-3 и особое новшество с 1 января 2017 года теперь гражданин получая какую-нибудь услугу через портал госуслуг будет оплачивать госпошлину на 30 % меньше".


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