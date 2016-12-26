В Кемерове прошёл фестиваль скандинавской ходьбы

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В столице Кузбасса в Центральном районе состоялось открытие большого снежного городка. Над его созданием трудились не только профессиональные мастера, но и все жители, особенно дети и ветераны. И специально для них сегодня - фестиваль скандинавской ходьбы.



Более ста адептов этого вида спортивного оздоровления собрались на фестиваль скандинавской ходьбы. И первым делом мастер-класс. Палочки не так просты, как кажется, на первый взгляд и при правильном использовании способны практически изменить человека. Впрочем, как и увлечение, здоровым образом жизни в любом проявлении, к чему стремятся ветераны.



Виктор Безматерных, председатель совета ветеранов Центрального района: «Фестивали стали у нас уже традиционными. Спартакиада среди ветеранов тоже своеобразный фестиваль спортивных достижений, которые показывают наши ветераны. Туристические слеты у нас стали традиционными уже».



После массовых стартов со скандинавками все поспешили на открытие снежного городка. Творческие коллективы подготовили праздничную программу с музыкальными номерами и подвижными играми.



Олеся Левкович, заместитель начальника территориального управления: «Мы открываем наш районный снежный городок в сквере Искусств. Это место выбрано не случайно. Оно выбрано по инициативе наших территориальных органов самоуправления, наших советов ветеранов. И я думаю, будет излюбленным местом жителей нашего района».



На открытии будут представлены ледовые и снежные фигуры, которые были созданы, в том числе, и жителями Центрального района. Так же прошло и награждение призеров конкурса новогодней игрушки.



Кира Брусова: «Мы всегда участвуем - мне нравится участвовать в конкурсах».



В праздновании предстоящих торжеств мало кто замыкается в своих стенах. Коллективное восприятие праздника – это уже давняя традиция. И без таких снежных городков встреча Нового года была бы неполноценной. Так что это зимнее место обитание сказочного веселья, чарующей притягательности новогодних персонажей такой же обязательный атрибут на смене лет, как и елка.



А. Уфимцев