Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на Новый год

Специалисты Кемеровского Гидрометцентра дали прогноз погоды на праздничную ночь.

В субботу, 31 декабря столбик термометра будет в пределах …-10…-15, ветер подует юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, ожидается метель.

- Новогодняя ночь ожидается с температурами в пределах -…12…-17, а первого января, в воскресенье днём, она будет в среднем… -10…-15, - сказали синоптики. Они добавили, что в последующие сутки погода существенно не изменится, но прогнозируется усиление ветра.

Читайте также: Кузбасские синоптики дали прогноз на январь