Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
26 Декабря 2016 Кемерово
2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
← 2015
Версия для печати

Слова соболезнования

26 Дек. 2016, 19:47
34 просмотра

Сегодня в России - общенациональный день траура. Накануне в результате авиакатастрофы над Черным морем погибли 92 человека: представители российских телеканалов, артисты, военные. Соболезнования родным и близким от имени всего трудового Кузбасса выразил Аман Тулеев.
В телеграмме на имя министра обороны Сергея Шойгу отмечается, трагедия, постигшая нашу страну и Вооруженные Силы, унесла жизни многих легендарных людей. На борту был и наш земляк, артист легендарного ансамбля Российской Армии имени Александрова Юрий Новокшанов, который родился в Новокузнецке, где учился в детской школе искусств, солировал в оркестре местного ДК, служил в Новосибирском оперном театре. Слова поддержки переданы сегодня отцу Юрия - Михаилу Новокшанову, а также родным и близким основателя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, цитата: «Грамотный, высококвалифицированный врач, известный общественный деятель, она получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали как человека огромной внутренней силы, доброты и сострадания. Ее благотворительная и общественная деятельность стала примером бескорыстного служения людям, Отечеству».
И, конечно же, телеграмма скорби и соболезнования направлена семье художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, с которым Кузбасс связывала давняя дружба.

Валерий Михайлович всегда был добрым другом Кузбасса. В Кемеровской области прославленный коллектив Халилова бывал неоднократно. Участвовал в концертной программе главного праздника региона - Дня шахтёра. Кузбассовцы до сих пор с благодарностью вспоминают яркое выступление. В марте этого года главный военный дирижер специально приезжал на торжественное открытие губернаторского духового оркестра. Именно благодаря его поддержке в Кузбассе был создан новый творческий коллектив. Тогда он подарил много уникальных партитур - заложив творческий фундамент для музыкантов. На пресс-конференции говорил о планах, и о том, что нужно продвигать идею уличных духовых оркестров.

Валерий Халилов, главный военный дирижер России: «Это выдающийся край, всем известный, возглавляет потрясающий губернатор. И когда была аудиенция одним из вопросов было создание коллектива духового в городе. Он это дело очень сильно поддержал».

Людмила Пилипчук, генеральный директор Государственной филармонии Кузбасса: «Когда мы с ним общались, я поняла, что он беспредельно предан своему делу, беспредельно предан людям, которые его окружают, предан своей Родине».

Анатолий Кашеваров, главный дирижер губернаторского духового оркестра: «Мы все музыканты. Там погибли и друзья наши, и знакомые и просто шикарные, лучшие военные музыканты. Вечная память».

В феврале 2017 года была договоренность о совместном концерте. Маэстро должен был приехать в Кузбасс и дирижировать нашим оркестром. Но планы в мгновение перечеркнула трагедия над Черным морем. 30 января Валерию Михайловичу Халиловву исполнилось бы 65 лет. Губернаторский духовой оркестр отменяет в январе все концерты и уже начинает готовиться к вечеру памяти. 28 января прозвучат только произведения написанные композитором Виктором Халиловым. Так принято настоящего артиста провожать аплодисментами».


А. Торопов

Тэги:
Все новости раздела «Общество»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2016
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица