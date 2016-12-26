Слова соболезнования

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Сегодня в России - общенациональный день траура. Накануне в результате авиакатастрофы над Черным морем погибли 92 человека: представители российских телеканалов, артисты, военные. Соболезнования родным и близким от имени всего трудового Кузбасса выразил Аман Тулеев.

В телеграмме на имя министра обороны Сергея Шойгу отмечается, трагедия, постигшая нашу страну и Вооруженные Силы, унесла жизни многих легендарных людей. На борту был и наш земляк, артист легендарного ансамбля Российской Армии имени Александрова Юрий Новокшанов, который родился в Новокузнецке, где учился в детской школе искусств, солировал в оркестре местного ДК, служил в Новосибирском оперном театре. Слова поддержки переданы сегодня отцу Юрия - Михаилу Новокшанову, а также родным и близким основателя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, цитата: «Грамотный, высококвалифицированный врач, известный общественный деятель, она получила широкое народное признание, ее по-настоящему любили и уважали как человека огромной внутренней силы, доброты и сострадания. Ее благотворительная и общественная деятельность стала примером бескорыстного служения людям, Отечеству».

И, конечно же, телеграмма скорби и соболезнования направлена семье художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, с которым Кузбасс связывала давняя дружба.

Валерий Михайлович всегда был добрым другом Кузбасса. В Кемеровской области прославленный коллектив Халилова бывал неоднократно. Участвовал в концертной программе главного праздника региона - Дня шахтёра. Кузбассовцы до сих пор с благодарностью вспоминают яркое выступление. В марте этого года главный военный дирижер специально приезжал на торжественное открытие губернаторского духового оркестра. Именно благодаря его поддержке в Кузбассе был создан новый творческий коллектив. Тогда он подарил много уникальных партитур - заложив творческий фундамент для музыкантов. На пресс-конференции говорил о планах, и о том, что нужно продвигать идею уличных духовых оркестров.



Валерий Халилов, главный военный дирижер России: «Это выдающийся край, всем известный, возглавляет потрясающий губернатор. И когда была аудиенция одним из вопросов было создание коллектива духового в городе. Он это дело очень сильно поддержал».



Людмила Пилипчук, генеральный директор Государственной филармонии Кузбасса: «Когда мы с ним общались, я поняла, что он беспредельно предан своему делу, беспредельно предан людям, которые его окружают, предан своей Родине».



Анатолий Кашеваров, главный дирижер губернаторского духового оркестра: «Мы все музыканты. Там погибли и друзья наши, и знакомые и просто шикарные, лучшие военные музыканты. Вечная память».



В феврале 2017 года была договоренность о совместном концерте. Маэстро должен был приехать в Кузбасс и дирижировать нашим оркестром. Но планы в мгновение перечеркнула трагедия над Черным морем. 30 января Валерию Михайловичу Халиловву исполнилось бы 65 лет. Губернаторский духовой оркестр отменяет в январе все концерты и уже начинает готовиться к вечеру памяти. 28 января прозвучат только произведения написанные композитором Виктором Халиловым. Так принято настоящего артиста провожать аплодисментами».



А. Торопов