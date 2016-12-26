Отчетно-выборная конференция кузбасских единороссов
С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем, начали сегодня свою отчетно-выборную конференцию кузбасские единороссы. 183 делегата со всех местных отделений области подвели итоги уходящего года и пяти лет работы в регионе. Кузбасское отделение - одно из самых многочисленных в России. Членами партии на сегодняшний день являются 28, 5 тыс. человек. В планах единоросов пополнение рядов за счет молодежно-предпринимательского сообщества. Лидером кузбасского отделения вновь избран Алексей Синицын. Сегодня отметили успешную работу в проведении парламентских выборов и реализации социальных проектов.