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Отчетно-выборная конференция кузбасских единороссов

26 Дек. 2016, 19:48
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С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем, начали сегодня свою отчетно-выборную конференцию кузбасские единороссы. 183 делегата со всех местных отделений области подвели итоги уходящего года и пяти лет работы в регионе. Кузбасское отделение - одно из самых многочисленных в России. Членами партии на сегодняшний день являются 28, 5 тыс. человек. В планах единоросов пополнение рядов за счет молодежно-предпринимательского сообщества. Лидером кузбасского отделения вновь избран Алексей Синицын. Сегодня отметили успешную работу в проведении парламентских выборов и реализации социальных проектов.

Алексей Синицын, секретарь кемеровского регионального отделения партии  «Единая Россия»: «Самый осязаемый результат, это бассейн в КемТИППе, это бассейн, который построен по программе «ЕР» - «500 бассейнов», это абсолютно ощутимый результат, который видят избиратели, видят жители Кемеровской области. В рамках партийного проекта по реорганизации сельских спортзалов, у нас построено огромное количество спортивных сооружений в сельских территориях. Где наши жители Кемеровской области не зависимо от партийной принадлежности, и политических пристрастий, могут заниматься спортом».


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