Система распознания контрафактного алкоголя

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Кузбасс стал одним из первых регионов, где появилась новая система распознавания контрафактного алкоголя. Любой покупатель с помощью смартфона может в считанные минуты определить качественные ли напитки предлагают в магазине. Александра Бердникова выясняла, как работает алкогольный ревизор.

В отделах алкогольной продукции в преддверии праздников особо оживленно. Среди покупателей выделяется Алексей Строгов. Он с приятелям пришел купить горячительное к новогоднему столу. Но рассчитываться не спешит, сначала сканирует бутылку мобильником.



Алексей Строгов, покупатель: «Скачал на смартфон и вот решил попробовать. Действительно ли в данной торговой точке продают нормальный алкоголь».



Эта программа проста в использовании и не требует особых навыков. Проверить алкоголь на качество можно в три шага. Первое – загрузить программу на свой смартфон. Второе – выбрать необходимую бутылку. Третье – отсканировать штрих-код. Вся информация об этом напитке на вашем дисплее. Производитель, наименование товара, литраж. Если эти данные доступны, значит и напиток опасности не представляет. Если же приложение выдает ошибку – от покупки этой бутылки лучше отказаться. Причем программа тут же предложит отправить запрос в Росалкогольрегулирование, где разберутся с подозрительным магазином.



Антон Кондусов, представитель алкогольной торговой компании: «Система ЕГАИС контролирует все этапы движения алкогольной продукции с границы либо с конвейера и до полки магазина».



Сегодня в области насчитывается 4123 точки торгующих лицензионным, а соответственно и безопасным алкоголем.



Вероника Трихина, начальник департамента предпринимательства и потребительского рынка: «Будьте бдительны. Не приобретайте алкоголь с рук, в гаражах, с фур, в ларьках, на рынках».



Кроме того разработаны специальные памятки с подробным описанием и пошаговой инструкцией, они украсят витрины и стенды кузбасских магазинов.



А. Бердникова