40 просмотров

Сегодня в Кемерове и Анжеро-Судженске готовятся к ярмарке. Напомню, на прошлой неделе их перенесли из-за морозов. Торговля развернётся завтра с самого утра. По традиции цены обещают ниже рыночных на 15-20 процентов. В столице Кузбасса профессиональные учебные заведения представят более 500-т наименований собственной продукции: изделия из металла, дерева, текстиля, теплые вязаные вещи, предметы рукоделия и сувениры. Мастера декоративно-прикладного искусства представят новогодние подарки. Предприятия Алтайского края будут продавать баранину, изделия из шерсти яка и верблюда. По традиции откроется полевая кухня, мобильные офисы МФЦ.



