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В Кемерове и Анжеро-Судженске готовятся к ярмарке

26 Дек. 2016, 20:21
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Сегодня в Кемерове и Анжеро-Судженске готовятся к ярмарке. Напомню, на прошлой неделе их перенесли из-за морозов. Торговля развернётся завтра с самого утра. По традиции цены обещают ниже рыночных на 15-20 процентов. В столице Кузбасса профессиональные учебные заведения представят более 500-т наименований собственной продукции: изделия из металла, дерева, текстиля, теплые вязаные вещи, предметы рукоделия и сувениры. Мастера декоративно-прикладного искусства представят новогодние подарки. Предприятия Алтайского края будут продавать баранину, изделия из шерсти яка и верблюда. По традиции откроется полевая кухня, мобильные офисы МФЦ.


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