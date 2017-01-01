В Кузбассе продолжается акция «Рождество для всех и для каждого»

Почувствовать себя волшебником может каждый. В Кузбассе в торговых центрах и магазинах установлены ёлки желаний, украшенные открытками с просьбами к Деду Морозу. Авторы новогодних записок – сироты и дети их малообеспеченных семей. Сама акция, которая получила название «Рождество для всех и для каждого» сейчас в самом разгаре и в Кемеровском районе. Здесь открытки написали более 151 ребятишек. Что они загадали на Новый год – в сюжете Дианы Синкиной.

В многодетной приемной семье Волошиных желания исполняются уже сегодня. У маленького Кирилла День рождения, ему 4 года. Накануне две сестренки и брат от его имени решили написать Деду Морозу письмо и повесить на ёлку желаний. То, что помощник доброго волшебника, в роли которого выступил местный предприниматель, придет так быстро не ожидали.

Елена Волошина, многодетная мама: «Я очень рада. Считаю, частичкой добра нужно делиться. На самом деле люди, которые делают подарки, они сами, наверно больше получают удовольствие».

В Кемеровском районе елки желаний стоят в каждом сельском магазине. Покупатели, как правило, не проходят мимо.

Елена Громова, покупатель: «Это прекрасная возможность принести детям какую-то радость. Частичку праздника.

Исполнить детскую мечту помогают и волонтёры. Уже две недели они дежурят у новогодних елок желаний и объясняют всем, как стать добрым волшебником.

Сабина Мамедова, волонтёр: «В рамках этой акции мы уже провели Арбат, в результате этого мы все средства направляем на новогодние подарки. Дети продавали поделки, сделанные своими руками и таким образом мы покупаем так же подарки».

Марина Коляденко, заместитель главы Кемеровского муниципального района по социальным вопросам: «Вот из 151 открытки процентов 15 просили книги. Представляете. Мы говорим: вот сегодня поколение, оно сидит у компьютеров, играют в игры... Они просили книги! Книги о животных, энциклопедии, книги исторические. И это нас очень порадовало.

Ёлки желаний в Кемеровском районе простоят до Нового года. Итоги самой волшебной акции подведут в Рождество 7 января.