В Кузбассе вырастет плата за электроэнергию

В наступающем году тарифы на электроэнергию для населения поменяются, сообщают в компании «Кузбассэнергосбыт».

Для тех, кто живёт в домах со стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для селян с 1 июля стоимость электроэнергии составит 2,21 руб./кВтч. До начала июля платить за свет нужно будет по тарифу 2,13 руб./кВтч

Что касается остальных категорий населения, то они со второго полугодия будут платить 3,15 руб./кВтч вместо 3,04 руб./кВтч. Почти на треть меньше платить за свет с 1 июля будут садоводческие общества 2,21 руб./кВтч вместе 3,04 руб.