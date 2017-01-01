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В Кузбассе вырастет плата за электроэнергию

29 Дек. 2016, 15:14
728 просмотров

В наступающем году тарифы на электроэнергию для населения поменяются, сообщают в компании «Кузбассэнергосбыт».


Для тех, кто живёт в домах со стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для селян с 1 июля стоимость электроэнергии составит 2,21 руб./кВтч. До начала июля платить за свет нужно будет  по тарифу 2,13 руб./кВтч

Что касается остальных категорий населения, то они со второго полугодия будут платить 3,15 руб./кВтч вместо 3,04 руб./кВтч. Почти на треть меньше платить за свет с 1 июля будут садоводческие общества   2,21 руб./кВтч вместе 3,04 руб.

 

 


Тэги: Кузбасс, электроэнергия
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