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В Кемерове мошенники сбывают цифровые приставки

29 Дек. 2016, 20:50
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«С 1-го января 2017-го у вас перестанет показывать телевизор!» В редакцию программы «Вести-Кузбасс» обратились обеспокоенные телезрители, сообщили о том, что в областном центре активизировались мошенники, которые пытаются втридорога продать доверчивым людям, в основном – старшего поколения, цифровые приставки. Без них, якобы с Нового года будет невозможно смотреть любимые телепередачи. В ситуации разбирался мой коллега Максим Ушев.

Пульт телевизора, газета с телепрограммой – кемеровчанка Мария Захарова старается не пропускать любимые фильмы и выпуски «Вести-Кузбасс». Средь бела дня в её квартире раздался звонок. 


Мария Захарова: «Открыла – высокий мужчина, молодой. Вот, телевизор не будет показывать. Вы старая, давайте мы вам поможем – приставочку вот эту сделаете, уплатите деньги ну, половинку хоть, 12 тысяч. Тогда до меня дошло, что это обманщик».

Александр Вакалов, начальник производственно-технического отдела ГТРК «Кузбасс»: «Никакого отключения 1-го января 2017 г. эфирного аналогового телевидения не будет, Даже на переходный момент в будущем цифровое телевидение вместе с аналоговым будут вещать параллельно».


Максим Ушев, корреспондент: «Мы рады сообщить, что «Вести-Кузбасс» остаётся с вами и сразу после наступления Нового года. Все каникулы – мы в эфире!»


М. Ушев, С.Шилов

Тэги: мошенники, цифровое телевидение, Кемерово
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