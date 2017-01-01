Удивительные каникулы в Прокопьевском районе

Девиз заботливых взрослых – незабываемый отдых каждому ребёнку! Власти Прокопьевского района придумали, как занять мальчишек и девчонок на новогодних каникулах. Дети смогут посетить резиденцию Деда Мороза, прокатиться на хаски и абсолютно бесплатно посетить аквапарк. До мест отдыха и развлечений желающих будут доставлять специальные автобусы.

Отправиться в новогоднее путешествие в Прокопьевском районе можно не на трёх белых конях, а на специальных нартах, в которые запряжены собаки хаски. Первые смельчаки порцию адреналина уже получили. Скорость, снег, ветер и звонкий детский смех. Не компьютерные игры, а настоящие гонки с крутыми виражами!



Татьяна Гладкова: «Казалось, что это сложно управлять, но, в принципе, это легко. это круто! Прикольно, что ты с бешеной скоростью бежишь».

Ксения Золотухина: «Такое ощущение, что ты в воздухе летишь, а не едешь».



А после снежного бодрящего путешествия можно с головой окунуться в жаркое лето. Кстати, в одном из аквапарков ребятню ожидает сюрприз. Накануне новогодних каникул аквапарк стал ещё больше. Здесь открылась вторая водная зона.



Кирилл Адыбаев: «Я тут могу закаляться и отдыхать. Когда начнутся каникулы, я вообще, может, тут останусь жить!»



Марина Шелухина, заместитель главы Прокопьевского района: «Для того, чтобы наши дети чувствовали себя безопасно в новогодние каникулы, администрацией района сегодня обследованы все объекты, сооружения.На всех объектах будут организованы дежурства ответственных сотрудников, администрации, ЖХХ и полиции».