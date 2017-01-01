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Где живет самая маленькая Снегурочка Кузбасса?

29 Дек. 2016, 20:54
114 просмотров

В Кемеровском районе живет самая маленькая Снегурочка. Сегодня здесь прошел предновогодний конкурс. Самой младшей участнице всего 4 года. Девочки, как настоящие модницы предстали перед главным судьей - Дедом Морозом в роскошных образах. Это состязание - лишь начало череды больших праздничных мероприятий. Конечно, особое внимание власти уделили вопросам безопасности.

Глеб Орлов, глава Кемеровского района: «Мы стараемся создать условия максимальные и в части безопасности. Конечно, это больше для взрослых. Антитеррор, чердаки закрыли, подвалы, котельные особый режим».


Тэги: Снегурочка, Кемеровский район
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