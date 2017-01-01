В праздники кемеровчане смогут оплатить «коммуналку»

Опубликован праздничный график работы кемеровских касс РЭУ, сообщается на сайте городской администрации.

Заплатить за квартиру можно 30 декабря в течении рабочего дня. Также это можно сделать и 31 декабря, 3, 4, 5 и 6 января до 17 часов. В выходные 1, 2 и 7 января кассы не работают

- Перевести электронный платеж, воспользовавшись «личным кабинетом» на сайте МП «РИЦ», можно будет с 3 января, рассказывают в мэрии. Кроме того, в этот же день принимать плату за ЖКУ начнут и банки.