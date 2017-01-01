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В праздники кемеровчане смогут оплатить «коммуналку»

30 Дек. 2016, 12:25
112 просмотров

Опубликован праздничный график работы кемеровских касс РЭУ, сообщается на сайте городской администрации.

Заплатить за квартиру можно 30 декабря в течении рабочего дня. Также это можно сделать и 31 декабря,   3, 4, 5 и 6 января до 17 часов. В выходные 1, 2 и 7 января кассы не работают

- Перевести электронный платеж, воспользовавшись «личным кабинетом» на сайте МП «РИЦ», можно будет с 3 января, рассказывают в мэрии. Кроме того, в этот же день принимать плату за ЖКУ начнут и банки.

 

 


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