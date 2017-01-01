Юные кузбассовцы вернулись с Кремлёвской ёлки

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Кузбасские школьники вернулись с Кремлёвской ёлки. Напомню, это была уже 16-я делегация, всего более 1,5 тысяч наших ребятишек побывали на главной ёлке страны. В составе группы дети из приёмных семей, сироты, отличники учёбы, активисты общественных объединений и творческих коллективов, победители областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований, дети ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из всех городов и районов Кузбасса. Специально для поездки всем ребятам сшили форму. Подробности в нашем сюжете.



