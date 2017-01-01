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Итоги строительства дорог

30 Дек. 2016, 19:03
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Оценку социально - экономической политики команды Тулеева дали результаты выборов этой осенью. Явка рекордная - 87 процентов. Как и результат Единой России, список которой возглавил губернатор. Более 77 процентов и 8 депутатов Госдумы. Все победившие главы тоже члены команды. Потому что люди голосуют за реальные дела. 

Такого мощного рывка по ремонту транспортных артерий жители Новокузнецка не припомнят, самый серьёзный объём выполнен на улицах Кирова и Спартака, где за сутки проезжают 50 тысяч автомобилей.

 «Без кочек, без ямок. Удобно, вообще замечательно»

Радовались в этом году и кемеровчане. Отремонтированы улица Двужильного, Казачий тракт, Токемовское кольцо, где запустили круговое движение. Ко дню Шахтёра  открыли новую развязку ФПК – Южный, она соединила два района, а некоторых жителей даже вдохновила на творчество. И, конечно, важнейшая дорога для всего Кузбасса – так называемый обход посёлка Каз в Таштагольском районе. Здесь строители даже взрывали  скальные породы. На 20 минут сократилось время в пути до гордости региона –  Шерегеша. Это дополнительный толчок для развития туризма. Хотя и так Шерегеш вошёл в топ-5 лучших экстремальных курортов мира и десятку самых популярных мест отдыха россиян на Новогодних каникулах.


А.Данилов,

Тэги: дороги, строительство, итоги
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