Младшая сестра горы Зеленая

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Сегодня на известном далеко за пределами Кузбасса горнолыжном курорте Шерегеш - новогодний бум. В Горную Шорию устремились потоки туристов из разных регионов страны. Туда же отправилась и наша съёмочная группа! В ближайших выпусках смотрите спецрепортаж с горы Зелёная. Следите за эфирами. Между тем, младшей сестрой Зелёной уже называют гору Солнечная в Калтане. Это еще одно место отдыха горожан. Идею властей развивать местный туризм поддержали предприниматели. Здесь запустили бэби-лифт, открыли чайную и благоустроили территорию. Теперь приглашают покататься не только местную ребятню, но и гостей со всего Кузбасса.

Даже по шорской традиции на открытие горы, а значит, и на старт первого зимнего сезона, пригласили шамана. Пусть духи будут благосклонными, а зимний отдых в радость.



Эльвира Забнева, предприниматель: «Мы хотим, чтобы это место было для жителей Калтана солнечным, ярким, чтобы здесь получали только позитивные эмоции».



Перед тем, как запустить проект, Эльвира Забнева даже провела социологический опрос среди местных жителей, что бы они хотели видеть на этой горе. Массовое катание поддержали и дети, и взрослые. Первым делом решили установить бэби-лифт, чтобы ребятишки могли с комфортом и безопасно подниматься на вершину горы. Предприниматель защитила бизнес-план и выиграла грант. Ей уже возместили затраты на оборудование и дали возможность развиваться дальше.



Игорь Голдинов, глава г. Калтан: «Это первая ласточка, первый проект, который мы реализуем в рамках пяти шагов благоустройства городской среды. На следующий год будем просматривать и бугельный подъемник, чтобы можно было не только отдыхать, но и учиться горным лыжам, катанию на сноуборде. Есть уже инструктор».



Гора Солнечная в перспективе должна стать центром туризма в городе. Здесь намерены сделать спортивные летние площадки, построить кафе, благоустроить территорию, чтобы отдыхать круглый год всей семьей было не только приятно, но и безопасно. А за впечатлениями на солнечную приезжали со всего региона и не только.



Ю. Макулова