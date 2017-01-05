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Полицейские раскрыли преступление и вернули детям праздник

3 Янв. 2017, 15:58
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Леший и Баба Яга украли у детей подарки, а полицейские раскрыли преступление и вернули детям праздник. Вымышленная история плавно перетекла в реальную жизнь в одной из школ-интернатов Кемерова. Уже несколько лет главное управление МВД России по Кемеровской области шефствует над учреждением. Дети заранее написали письма Деду Морозу, в которых писали, о каких подарках мечтают. И эти желания исполнились силами полицейских.

Алексей Захаренко, заместитель начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Кемеровской области: «Воспитанникам школы-интерната мы хотим пожелать от лица сотрудников главного управления здоровья, удачи в учёбе, набраться за новогодние праздники сил на 3 четверть, чтобы получать только хорошие и отличные оценки».

Вадим Метелёв, воспитанник интерната: «У меня была роль Бабы Яги я готовился очень хорошо, учил всё, сам себе постановки делал. Поздравляю с новым годом, желаю здоровья, счастья и всего самого наилучшего».


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