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Новый год - время активного отдыха на свежем воздухе

3 Янв. 2017, 15:59
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Новый год - время активного отдыха на свежем воздухе. Тем более погода нынче позволяет! Сегодня только в столице Кузбасса работают 67 спортивных площадок. О том, как провести каникулы с пользой для здоровья, - моя коллега Мария Баруткина

Прокатиться на коньках с настоящим Дедом морозом в Кемерове – можно уже сегодня! Многие кемеровчане начали 2017-й год активно и уже освоились на спортивных площадках города. Особенно такие развлечения нравятся детям, ведь вдвойне приятно играть в хоккей, когда твой тренер настоящий маг и волшебник - Дед Мороз.

Даниил Лесовских, житель Кемерова: «Я занимаюсь хоккеем 4 год, и мне очень нравится здесь, всегда очень хорошо кататься, очень хороший лед».

Игорь Рыжкович, житель Кемерова: «Очень классный каток, лед хороший».

На всех спортивных площадках города будут работать 21 пункт проката спортивного инвентаря. Там можно взять в аренду практически все, что угодно- от коньков и лыж до снегокатов и плюшек. Ко всему прочему можно сэкономить, ведь каждую субботу и воскресенье с 10 до 12 часов на 6 стадионах города будет проходить акция – «Все на каток» и предоставляться скидка 50% на прокат спортивного снаряжения.

Эдуард Загайнов, заведующий отделом спорта управления культуры спорта и молодежной политики администрации города Кемерово: «Кроме того мы приглашаем всех горожан в замечательное место отдыха - это сосновый бор, где на трассах длиной 1,2,3,4,5 километров можно активно отдохнуть на лыжах, воспользоваться спортивным инвентарем, лыжами, и посетить губернаторскую чайную. Мы всех приглашаем! Всем здорового образа жизни! Всем крепкого сибирского здоровья».

На лыжных трассах в сосновом бору будет также действовать приятная скидка на прокат лыж. Впереди - почти неделя зимних каникул, а это значит, что проводить выходные можно не только энергично и с пользой для здоровья, но и без потерь семейного бюджета.


М. Баруткина

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