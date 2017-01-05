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Глава Кузбасса попросил Медведева остановить рост цен на бензин

3 Янв. 2017, 18:19
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Сегодня Аман Тулеев обратился к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить резкий рост цен на бензин.

С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина - в среднем, на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями.
За 2016 год стоимость самой ходовой марки бензина АИ-92 выросла на 1 рубль 80 копеек. Последнее повышение было десять дней назад, а всего за прошедший год цена увеличивалась пять раз. Причину роста цен и механизм ценообразования компании-монополисты населению не объясняют.
В телеграмме отмечается, что постоянный рост цен на ГСМ - настоящий беспредел. Монополисты используют свое положение на рынке, игнорируют интересы кузбассовцев и, по сути, залезают в карман населению. Цитата: «Причин не объясняют, людей просто ставят перед фактом: цена поднялась.  К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».
Губернатор поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева для принятия мер антимонопольного реагирования. Копия телеграммы направлена генеральному директору ПАО «Газпромнефть» Александру Дюкову.


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