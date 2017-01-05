На кемеровском рынке задержали нелегальных мигрантов
4 Янв. 2017, 13:53
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На одном из рынков кузбасской столицы прошла оперативно-профилактическая операция. Её цель - пресечение правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства.
В ходе мероприятия документы проверили у 43 иностранцев-работников рынка. По итогам выявлены три мигранта, не вставшие на учёт.
- В соответствии с санкциями статьи наказание составляет наложение штрафа в размере до 5.000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили а ГУ МВД по Кемеровской области.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
- В соответствии с санкциями статьи наказание составляет наложение штрафа в размере до 5.000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили а ГУ МВД по Кемеровской области.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области