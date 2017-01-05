На кемеровском рынке задержали нелегальных мигрантов

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На одном из рынков кузбасской столицы прошла оперативно-профилактическая операция. Её цель - пресечение правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства.

В ходе мероприятия документы проверили у 43 иностранцев-работников рынка. По итогам выявлены три мигранта, не вставшие на учёт.



- В соответствии с санкциями статьи наказание составляет наложение штрафа в размере до 5.000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили а ГУ МВД по Кемеровской области.



Фото: ГУ МВД по Кемеровской области





