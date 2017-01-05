В Шерегеше справились с последствиями снегопада

На Таштагольский район обрушился сильный снегопад, высота снежного покрова достигает в Таштаголе почти 2,5 метра, в Шерегеше – 3.

Дорожникам удалось оперативно справиться с разгулом стихии: проезды по гостиничному городку на горе Зелёная и в посёлке Шерегеш расчишены. Трассы убирают 69 единиц техники

- Ни один автобусный маршрут в районе не был отменён, при этом в отдалённые посёлки автобусы едут в сопровождении комплексных дорожных машин и грейдеров, - сообщают в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.