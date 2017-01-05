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В Шерегеше справились с последствиями снегопада

4 Янв. 2017, 14:24
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На Таштагольский район обрушился сильный снегопад,  высота снежного покрова достигает  в Таштаголе почти 2,5 метра, в Шерегеше – 3.

Дорожникам удалось оперативно справиться с разгулом стихии:  проезды по гостиничному городку на горе Зелёная и в посёлке Шерегеш  расчишены. Трассы убирают 69 единиц техники

- Ни один автобусный маршрут в районе не был отменён, при этом в отдалённые посёлки автобусы едут в сопровождении комплексных дорожных машин и грейдеров, - сообщают в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.


Тэги: Кузбасс, Шерегеш
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