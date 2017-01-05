В Кемерове не хватает мест для складирования снега

Кемеровский градоначальник Илья Середюк провёл совещание оперативных служб города. Сообщается, что из 20 площадок для складирования снега, две уже целиком заполнены, остальные уже совсем скоро использовать будет нельзя. Здесь работает техника, пытаясь утрамбовать снег для повышения вместимости.

- Потенциальный объём вместимости всех снегоотвалов исчерпан на 80%. Ежедневно из всех районов города на отвалы доставляется в среднем 10 тысяч кубометров снега, - сообщают в городской администрации.

Несколько новых площадок для снегоотвалов сейчас согласовывают. С начала зимы из Кемерова увезли около 708 тысяч кубометров снега, это в 2 раза больше, чем в 2015-м.