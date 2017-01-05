Кузбасс бьет рекорды по снегу

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Кузбасс на новогодние праздники вновь накрыл снежный циклон. По сведениям синоптиков такой богатой на осадки осени и зимы в Кузбассе не было с 1976 года. Пока бОльшая часть населения празднует, дорожники и коммунальщики очищают магистрали и улицы. Сейчас на трассах работает около 300 единиц техники. В Кемерове даже в новогоднюю ночью работали грейдеры. Только в областном центре в круглосуточном режиме очищают улицы около двух сотен спецтехники и более 150 рабочих. Задача - убрать так же снежные шапки и наледь с крыш домов. Впереди ещё 5 дней праздников. У жителей есть возможность помочь коммунальщикам. Выйти с лопатами и помочь дворникам убрать территорию возле подъездов, расчистить дорожки во дворах.





Виталий Ашихмин, начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства: «По прогнозам эта неделя принесет нам ещё осадки. Уже с начала января 25% месячного норматива снега мы уже получили от природы. Задача справиться с этим явлением. 80% отвалов уже забиты. Мы сейчас начали процедуру согласования новых мест складирования снега».



