В Кузбассе в Новый год родилось 56 малышей

Сегодня в Кемерове поздравляли женщин, ставших мамами в новогоднюю ночь. В первый день наступившего года в области появились на свет 56 малышей. По традиции в рамках акции «Родился ребенок» всем семьям вручены денежные премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой».

Четыре килограмма восемьсот восемьдесят граммов, - такого богатыря родила в новогоднюю ночь кемеровчанка Ирина Азарова. Владислав особых беспокойств маме не доставляет, ест хорошо и большую часть времени мирно спит в кроватке.

Ирина Азарова: « Первый был четыре пятьсот двадцать. Все поздравляют , все знакомые , все друзья , все родственники , все поздравляют. Все, конечно, удивлены, что как это вот такого большого и сама, ну вот, бог дал богатыря».

По традиции в рамках акции «Родился ребенок», которая по инициативе Амана Тулеева проводится в Кузбассе с двухтысячного года, Ирина и ее соседки по палате, тоже ставшие мамами в новогоднюю ночь, получают поздравительные открытки, денежные премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Областной центр в это году, правда, уступил первенство Новокузнецку, - если в Кемерове родилось 11 новогодних малышей, то новокузнечане отчитались о четырнадцати новорожденных. Всего же денежные премии и медальоны получат 56 кузбасских семей.

Владимир Шан- Син, Начальник департамента охраны здоровья населения: «56 родов было, 56 детей, из них 27 мальчиков и 29 девочек. Это хорошо, девочек больше, войны не будет, значит. В том году было 82, ну, я думаю, на Рождество, может, подтянется кто-нибудь и компенсирует , скажем так, количество» .

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе пять раз в год - в день матери, в день защиты детей, восьмого марта, в Новый год и Рождество , до которого остается совсем немного времени, и уже через несколько дней поздравления будут получать мамы малышей , для которых 7-ое января навсегда станет двойным праздником.