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В Кузбассе в Новый год родилось 56 малышей

4 Янв. 2017, 16:59
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Сегодня в Кемерове поздравляли женщин, ставших мамами в новогоднюю ночь.  В первый день наступившего  года  в области появились  на свет  56 малышей.  По традиции  в рамках акции «Родился ребенок»  всем семьям  вручены денежные  премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой».  

Четыре килограмма восемьсот восемьдесят граммов, - такого богатыря родила в новогоднюю ночь кемеровчанка Ирина Азарова. Владислав особых беспокойств маме не доставляет, ест хорошо и большую часть времени мирно спит в кроватке.

Ирина Азарова: « Первый был четыре пятьсот двадцать. Все поздравляют , все знакомые , все друзья , все родственники , все поздравляют. Все, конечно, удивлены, что как это вот такого большого и сама, ну вот, бог дал богатыря»

По традиции в рамках  акции «Родился ребенок», которая  по инициативе  Амана Тулеева проводится в  Кузбассе с двухтысячного года, Ирина и ее  соседки по палате, тоже ставшие мамами в новогоднюю ночь,  получают  поздравительные  открытки, денежные  премии и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Областной центр в это году, правда, уступил  первенство Новокузнецку, - если в Кемерове родилось   11 новогодних малышей, то новокузнечане отчитались о четырнадцати новорожденных. Всего же  денежные премии и медальоны получат 56 кузбасских семей.

Владимир Шан- Син, Начальник департамента охраны здоровья населения: «56 родов было, 56 детей, из них 27 мальчиков и 29 девочек. Это хорошо, девочек больше, войны не будет, значит. В том году было 82, ну, я думаю, на Рождество, может, подтянется кто-нибудь и компенсирует , скажем так,  количество» . 

 Акция «Родился ребенок»  проводится  в Кузбассе пять раз в год - в день матери, в день защиты детей, восьмого марта, в Новый год и Рождество , до которого остается совсем немного времени, и уже через несколько дней поздравления  будут  получать  мамы малышей , для которых 7-ое января  навсегда станет  двойным праздником.  


Н.Преловская,

Тэги: роддом, 1 декабря, акция
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