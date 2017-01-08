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Где в Кузбассе отдохнуть на Рождество?

5 Янв. 2017, 20:55
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Кузбасс - туристический. У жителей региона и гостей сегодня есть большой выбор, где отдохнуть. Можно покататься на лыжах и сноубордах в Шерегеше, посетить музеи заповедники. Кроме того, областной краеведческий музей организовал сразу несколько увлекательных маршрутов по духовным и историческим местам Кузбасса. В путешествии под названием «Легенды Арчекаса» побывала и наша съёмочная группа.

С театральной площади Кемерова - в город-музей под открытым небом. Маршрут выходного дня, к тому же новогодний, поэтому экскурсия по Мариинску по всем сказочным законам: с заколдованными воротами и приворотным зельем. Гостей из Кемерова угощают чаем в старинном купеческом особняке и рассказывают о том, как его правильно поженить, и какие молитвы прочесть, чтобы травы заварились.

Ольга Кусакина, корреспондент: «Иван-чай, кипрейный, из дровяного самовара на вкус совершенно особенный. Один глоток - и ты в прошлом веке».

Кстати, считали, что если девушка выпивает больше одной чашки, это моветон. Гораздо лучше проявить себя в творчестве. Например, в росписи имбирных пряников. Для всех туристов это был первый опыт, но получилось совсем неплохо.

Татьяна Жукова, кемеровчанка: «Совершенно волшебное ощущение. Очень понравилось такое тёплое, доброе, нежное чувство испытываешь. Какую-то сказку навеяло всё это».

Берестяные узоры, как застывшие стихи. Шедевры из берёзовой коры здесь создавали с начала 18 века, в бересту даже упаковывали сливочное масло, которое поставляли к императорскому двору. Здешние мастера прославились и деревянным кружевом. Туристов знакомят и с древними, и с современными памятниками. Этого лося, например, считают источником богатства. Нужно только потереть ему копыто. Ведь во времена золотой лихорадки золото мыли шкурами животных.

Юлия Гурченко, кемеровчанка: «В Мариинске я уже второй раз. Первая экскурсия была - Мариинск-исторический. Очень нравится город. Красивый».

В программе отдыха - и городская елка с горками, и поездка в сказочную тайгу на снегоходах.

Людмила Федосеева, кемеровчанка : «Круто! Круто! Честное слово».

Эстель Солеро, турист, преподаватель французского языка, г.Париж: «Сибирь - это очень красивые места. Люди очень добрые».

Каждый уголок Мариинска буквально овеян легендами. По одной из них обычная база отдыха Арчекас – место гибели прекрасных девушек племени Югры, которых приказал скинуть со скалы хан Тохтамышь. Сокровища Югры он так и не получил. Зато гора получила новое название Арчекас, в переводе - Летящие девушки. До этого она называлась «Гора Кнеж». Но это уже совсем другая романтическая история. В Мариинске одна сказка вытекает из другой и конца им, похоже, нет.

Ольга Гулакова, экскурсовод: «Мы стараемся показать самые прекрасные места нашего Кузбасса. В настоящее время действует семь маршрутов. В Прокопьевск, в Новокузнецк, в Ленинск-Кузнецкий, в Новокузнецк, в Мариинск и за пределы области в Томск, обязательно создаём хорошее настроение, чтобы люди посмотрели, заинтересовались, чтобы люди могли гордиться нашим Кузбассом».

Здесь на лесной заимке живут и потомки Колчака. Сам тёзка адмирала, родоначальник всего лохматого семейства, радушно встречает гостей.

Александр Жуков, кемеровчанин: «Всё было очень здорово. Я обязательно поеду ещё раз. Надо знать свою малую родину, знать, любить, ценить историю, культуру, мифы и легенды».

Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно уезжать за семь морей. Туристических маршрутов на карте Кузбасса сегодня - предостаточно.
А в канун Рождества, шестого января областной краеведческий музей отправляет кемеровчан по новому направлению с купанием в теплом бассейне под открытым небом.


О.Кусакина, С.Сардарян

Тэги: туризм, Мариинск, краеведческий музей
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