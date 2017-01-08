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Праздник для многодетных семей Прокопьевска

5 Янв. 2017, 20:47
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А в Прокопьевске праздник для ребятишек из малообеспеченных, многодетных и неполных семей организовали представительницы Союза женщин. На утренник также пригласили школьников, которые уже имели опыт общения с сотрудниками полиции.

Пожалуй, никто и никогда не ловил столь восхищённых детских взглядов как дед Мороз. Долгожданный волшебник с мешком подарков - желанный гость для любого ребёнка. А ещё это волшебник, которого слушаются - даже непослушные! 


Раиса Долгова , председатель Союза женщин г.Прокопьевск: «Чтобы радость в каждый дом пришла. Чтобы не один ребёнок не остался без подарка. Это наша цель. Мы очень рады, мы очень довольны, что детей порадовали».


На празднике мальчишки и девчонки водили хоровод, громко топали, прыгали в воображаемые сугробы и рассказывали о своих самых заветных желаниях деду Морозу.


Кристина Кочеткова, жительница Прокопьевска: «У меня два сына: девять и шесть лет, и всё-таки вот они сидят довольные. Я думаю, весь вечер будем слушать рассказы их про данную ёлочку. Нам очень понравилось. Детям очень приятно получить подарки». 


Татьяна Фадина, жительница Прокопьевска: «У нас трое ребятишек в семье, это мы привели самую маленькую нашу – Машеньку». 


«Трудных детей – не бывает!» - уверен Михаил Головков, который впервые играет Деда Мороза. Просто некоторым мальчишкам и девчонкам чуть-чуть не хватает родительского внимания.

Михаил Головков, актёр: «Я сам из многодетной семьи, поэтому я знаю, о чём я говорю. Все дети, независимо какие они, они должны почувствовать праздник, должны почувствовать Новый год. Это пора волшебства, когда сбываются все заветные мечты. Это очень весело - дарить позитивные эмоции детям». 


И хотя стаж у Деда Мороза небольшой, он уже вывел некоторую закономерность. На новогодних утренниках в радостной, дружной и уютной атмосфере дети редко когда ведут себя плохо. И взрослые наверняка понимают: почему!


А.Уланова,А.Максимов

Тэги: новогодний праздник, многодетные семьи, Прокопьевск
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