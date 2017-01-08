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В Новокузнецке открылась уникальная выставка

6 Янв. 2017, 11:48
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Новокузнецк отмечает юбилей Николая Ермакова. Завтра первому секретарю обкома КПСС исполнилось бы 90 лет. В городе проходит множество мероприятий, посвященных легендарному градоначальнику и политическому деятелю. В краеведческом музее, например, открылась уникальная выставка. Представлены материалы и фотографии из личного архива семьи Ермаковых.

Человек – эпоха, как сегодня называют Николая Ермакова, здесь на выставке – в обычной обстановке, в кругу семьи, на отдыхе на природе. Таким его знали только близкие. Дочь легендарного руководителя посчитала нужным передать в музей то, что было ценно для родных. Теперь фотографии, письменные принадлежности, награды – достояние всего Новокузнецка. С выдающейся личностью градоначальника можно познакомиться поближе и узнать несколько с другой стороны.


Ольга Метелёва, дочь Николая Ермакова: «Удивляюсь, как хватало ему времени, сил, терпения быть на работе и еще столько внимания – он был в курсе всех событий, которые происходили в семье. Мы не были обделены его вниманием. Ему хватало времени на всё».

На открытии выставки - коллеги, соратники, друзья. И у каждого своя история, как Ермаков чему-то научил, как ответственно относился к каждому делу и лично курировал строительные объекты, как доверял людям и не терпел в них равнодушия. История Новокузнецка шестидесятых-восьмидесятых неотделима от личности Ермакова. Добрым словом вспоминают его и горожане.

Галина Захарова, жительница г. Новокузнецк: «Даже приходилось к нему обращаться. Я была в профсоюзе в то время. Помогал. Молодец. Я о нем хорошего мнения. Он помог нам в квартирном вопросе одной сотрудницы. То есть на комбинате мы этот вопрос не могли решить, через КПСС наш мы решили».

Константин Богаченко, житель г. Новокузнецк: «На моих глазах возводился или ремонтировался, я точно не помню, Бульвар героев. Это заслуга Ермакова».

Благодаря Ермакову в Новокузнецке появилась новая часть улицы Кирова с широкой дорогой и высотками, построили цирк, открыли художественный музей. Тогда такие проекты возводились только в областных центрах. Но Ермаков хотел воплотить в жизнь лучшие архитектурные идеи и сделать Новокузнецк современным и процветающим. Таким город остается и сегодня, а то, что появляется новое, тоже связано с Ермаковым.

Юлия Макулова, корреспондент: «Этот сквер, названный в честь Николая Ермакова, в Новокузнецке появился всего несколько лет назад, но уже стал одним из любимых мест отдыха горожан. А одноименный проспект - самой современной улицей. Этот квартал так и называют Новый город».

Сейчас Новокузнецк планирует отметить четырехсотлетие. В подготовке к юбилею учитывают опыт эпохи Ермакова и обещают не растерять тот особый новокузнецкий дух, который укрепился в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века и сегодня живет в каждом жителе, в каждом уголке города.


Ю.Макулова , И.Шубников

Тэги: Ермаков, Новокузнецк, выставка
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