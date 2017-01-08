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Полиция Кузбасса на Рождество будет работать в усиленном режиме

6 Янв. 2017, 11:11
228 просмотров

Общественный порядок в праздник будут охранять более 1.500 полицейских. Им помогут  сотрудники Росгвардии, дружинники и казаки.

Храмы региона проверят на предмет безопасности, рядом с ними в ночь с 6 на 7 января усилят патрули. Ожидается, что на Рождество участие в богослужениях примут около 38.000 человек.

- Если вы заметили подозрительных людей, сумку, коробку, автомобиль – сообщите об этом в органы внутренних дел, - призвали в ГУ МВД по Кемеровской области.  


Тэги: Кузбасс, Рождество
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