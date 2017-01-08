В Кузбасс возвращаются морозы

Погода в первые дни нового года порадовала жителей Кемеровской области теплом, местами она напоминала март. Однако, уже в ближайшее время в регион придёт похолодание.

Днём 6 января в Кузбассе …-3…-8, местами около…-13. Ожидается снег, метели, а на дорогах гололедица. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду, сообщили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Рождественская ночь будет морозной …-21… -26, при облачности столбик термометра останется на отметках…-14…-19. В дневное время 7 января …-12…-17, местами …-6…-11. Ветер юго-восточный, прогнозируются снег и метели.