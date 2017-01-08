Водителей Кузбасса предупреждают о плохой видимости на трассах

В регион пришло сильное похолодание, видимость снижена, поэтому автолюбителей спасатели просят отказаться от дальних поездок. Особенно тех, кто имеет небольшой водительский стаж.

- В случае выезда заблаговременно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, горячее питьё, проверьте зарядку батареи мобильного телефона, - рекомендуют в МЧС России по Кемеровской области.



При движении стоит избегать резких манёвров и соблюдать все правила дорожного движения. Водителям напоминают, что в мороз из-за пара и выхлопных газов видимость на трассе существенно снижается.