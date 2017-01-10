Синоптики Кузбасса дали прогноз на неделю

Вторая неделя января ожидается с переменчивой погодой, сообщили синоптики Кемеровского Гидрометцентра. Специалисты отмечают, что жителям региона стоит готовиться к сильным снегопадам и морозам.

В ночь на вторник по северу области прогнозируется похолодание: столбик термометра опустится до...-21...-26 градусов, при при прояснениях возможно понижение до...-28...-33. В областном центре ...-24...-26, в низинах до 30 мороза.Днём ...-18...-23, небольшой снег, изморозь, а на дорогах гололедица. Ветер юго-западный до 13 метров в секунду, ночью ...-23...-28, местами до ...-25 мороза.Тёплый фронт пройдёт по региону в среду, обещают синоптики. Стоит готовиться к метелям, снегопадам, усилению ветра. Температура днём ...-6...-11, местами ...-13...-18 В ночь на четверг похолодает до ...-22.

Похолодание ожидается в четверг, усилится северо-западный ветер, его порывы достигнут 21 метров в секунду. Температура воздуха днём ещё ...-2...-7, но к вечеру она опустится, а ночью будет морозно: ...-20...-25, местами до ...-32.

В пятницу ... -17...-22, в отдельных районах ...-27, западный порывистый ветер и небольшие осадки. В ночь на субботу 20-25 градусов мороза, местами до ...-32.

-В субботний день температура воздуха будет в пределах ...-17...-22, местами возможно ...-27, а в ночь на воскресенье ... -23. В воскресенье погода существенно не изменится, - рассказали синоптики.