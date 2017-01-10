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В Кемерове проверят уборку снега около магазинов

9 Янв. 2017, 17:50
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Дорожники в городской администрации подвели итоги прошедших праздников. Как отметил глава Кемерова Илья Середюк, основная работы в новогодние дни велась на магистралях и на сложных участках частного сектора. 

В ближайшие дни все силы нужно бросить на расчистку дворов и выездов из них, заявил кемеровских градоначальник.  Также он сказал, что нужно усилить контроль за тем, как убирается территория предприятий, магазинов и организаций.

 - Владельцы наших торгово-остановочных павильонов как будто забыли, что поддержание порядка – их обязанность, - добавил мэр.

 


Тэги: Кемерово, уборка снега, Илья Середюк
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