В Кемерове проверят уборку снега около магазинов

Дорожники в городской администрации подвели итоги прошедших праздников. Как отметил глава Кемерова Илья Середюк, основная работы в новогодние дни велась на магистралях и на сложных участках частного сектора.

В ближайшие дни все силы нужно бросить на расчистку дворов и выездов из них, заявил кемеровских градоначальник. Также он сказал, что нужно усилить контроль за тем, как убирается территория предприятий, магазинов и организаций.

- Владельцы наших торгово-остановочных павильонов как будто забыли, что поддержание порядка – их обязанность, - добавил мэр.