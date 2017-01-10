Канал «Россия 1» по итогам прошлого года стал самым популярным в стране

По итогам прошлого года канал «Россия 1» стал самым популярным в России. Об этом сообщили сразу несколько федеральных изданий, ссылаясь на данные единого телеизмерителя - компанию MEDIA SCOPE.

Много лет лидировал «Первый канал», только в 2012-м он уступил НТВ. Выход на первое место канала «Россия 1» - настоящая сенсация. Места распределились сегодня так: «Первый» сейчас на втором месте, а НТВ - на третьем.

Такие показатели стали возможны из-за того, что обновились дискуссионные шоу в прайм-тайм в будни, появились новые и «оживились» уже существующие программы в выходные. Увеличение доли принёсло и активное развитие кинопоказа, сохранение лидерства утреннего шоу. Растёт также аудитория региональных новостей. «Вести» - федеральные и местные,- выступают в единой связке, комментирует программный директор «России 1» Александр Нечаев.