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Канал «Россия 1» по итогам прошлого года стал самым популярным в стране

9 Янв. 2017, 18:01
162 просмотра

По итогам прошлого года канал «Россия 1» стал самым популярным в России. Об этом сообщили сразу несколько федеральных изданий, ссылаясь на данные единого телеизмерителя - компанию  MEDIA SCOPE.

Много лет лидировал «Первый канал», только в 2012-м он уступил НТВ. Выход на первое место канала «Россия 1» - настоящая сенсация.  Места распределились сегодня так:  «Первый» сейчас на втором месте, а НТВ - на третьем.

Такие показатели стали возможны из-за того, что обновились дискуссионные шоу в прайм-тайм в будни, появились новые и «оживились»  уже существующие программы в выходные. Увеличение доли принёсло и активное  развитие   кинопоказа, сохранение лидерства утреннего шоу. Растёт также аудитория региональных  новостей.  «Вести» - федеральные и местные,- выступают в единой связке, комментирует программный директор «России 1» Александр Нечаев.

 


Тэги: Россия 1, ТВ
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