Глава Кузбасса выразил соболезнование послу Китая в России в связи с трагедией на шахте

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Аман Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России Ли Хуэю в связи со взрывом на шахте в китайской провинции Хэнань. В момент аварии под землей находился 51 шахтер, 12 горняков погибли. Руководителям угольных компаний и шахт Кузбасса поручено усилить меры безопасности. Особое внимание необходимо уделить проветриванию горных выработок и системам газовой защиты. Также нужно проверить знания горняками технологии и правил поведения при ЧП, в том числе умение пользоваться средствами защиты и пожаротушения.



