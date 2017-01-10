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Глава Кузбасса выразил соболезнование послу Китая в России в связи с трагедией на шахте

9 Янв. 2017, 18:39
115 просмотров

Аман Тулеев выразил соболезнование послу Китая в России Ли Хуэю в связи со взрывом на шахте в китайской провинции Хэнань. В момент аварии под землей находился 51 шахтер, 12 горняков погибли. Руководителям угольных компаний и шахт Кузбасса поручено усилить меры безопасности. Особое внимание необходимо  уделить  проветриванию  горных выработок и  системам газовой защиты. Также нужно проверить знания горняками технологии и правил поведения при ЧП, в том числе умение пользоваться средствами защиты и пожаротушения.


Тэги: Кузбасс, Китай, трагедия на шахте, соболезнования
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