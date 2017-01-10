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Кемеровчане жалуются на сугробы в "Снежный дозор"

9 Янв. 2017, 18:45
365 просмотров

Зима испытывает на прочность всю Россию. Если в центральной части страны трещат морозы, то Сибирь под властью небывалых снегопадов. На борьбу с сугробами брошены все силы. В столице Кузбасса даже подыскивают новые места для складирования вывозимого из города снега! Старых площадок уже просто не хватает. Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме, без дела не остаётся и «Снежный дозор» «Вести-Кузбасс».


Эти фото с гламурными лопатами сегодня собирали массу лайков учеников одной из школ областного центра. Педагоги решили подготовиться, расчистили школьный двор и подходы, чтобы все дети вовремя попали на уроки после новогодних каникул. Взять лопату в руки пришлось и сотруднику нашей телекомпании. На телефон «Снежного дозора» позвонила инвалид 1 группы  Фрида Эндерс, которая живет на улице Ракетная. Пожилой женщине помогли, тропинку к дому расчистили.

 Фрида Эндерс, пенсионерка: «Снег каждый день, видите не перестает». 

 Диана Синкина, корреспондент: «Улица Ракетная. Сугробы намело выше человеческого роста. Максимум пройти может только один человек».

А вот по улице Сурикова – этот проблемный адрес нам тоже сообщили в «Снежный дозор», дорогу почистили уже через несколько часов после звонка. Сегодня работа кипела на улице Донбасская, где дорожники службы очистили полотно от колеи, а обочины от снежных заносов.

Елена Черкасова, житель улицы: «На душе хорошо. Даже очень когда почищена дорога».

Сергей Соловьев, директор дорожного предприятия: «Буквально за праздничные дни город отдыхал, а мы продолжали обслуживать городскую сеть уличную, вывезли 105 тысяч кубометров снега. В среднем до 20 тысяч кубометров мы вывозим в сутки снега с улиц». 

Снежный дозор» продолжает следить за снежной ситуацией. Ежедневно в 20:45 - адреса областного центра, где, по мнению жителей, дворники не справляются с работой. Все координаты мы передаем в администрацию города. 

 


Диана Синкина, Илья Лебедев «Вести-Кузбасс», Кемерово

Тэги: Кемерово, снегопады, Снежный дозор
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