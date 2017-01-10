Жительница Кузбасса выиграла отдых в пятизвёздочном отеле

Надолго запомнит свои новогодние каникулы березовчанка Ирина Юровская. Она победила в конкурсе «Отдыхай на всю катушку!». Его организовали «Вести-Кузбасс» и первый пятизвёздочный отель региона «Томь River Plaza». Участники присылали фото и видео своих уикэндов. Затем на наших

интернет-ресурсах шло голосование. Призом для тех, кто одержал победу, стал незабываемый романтический отдых для двоих накануне Рождества

- У нас тоже есть свой, личный отель, - шутят гости «Томь River Plaza», Ирина и Николай. Но из их личного шатра-палатки звёзды можно видеть только ночью. А здесь звёздность во всём. Супруги - страстные любители отдыха на природе, и в таком отеле впервые. И готовы отдохнуть на всю катушку.

Ирина Юровская, победитель конкурса «Ттдыхай на всю катушку»: «Конкурс честный, победа – неожиданная, голосование началось прямо в мой день рождения. Конечно, понравилось, нам просто нужно отдыхать от дома, от стен, и просто побыть вдвоём».

Вот так отдыхают на всю катушку Ирина и Николай, эти фото собрали больше всего голосов. Вот так они отдыхают сегодня. Романтика пятизвёздочного отеля. Номер с видом на набережную, СПА-процедуры, ужин в ресторане «Порт42, где шеф-повар приготовит и строганину из северной рыбы, и телячий язык. Спокойный ужин для двоих в приятной новогодней атмосфере. Так много и так мало нужно, чтобы почувствовать: вот оно, счастье.

Марина Грушина, корреспондент: «В графике бренда отеля зашифрованы прекрасные символы гостеприимства. Здесь надёжная, безопасная гавань, значит, можно бросить якорь. Маяк – надежда и свет для возможно заблудившихся путников. Впрочем, здесь будут рады всем, тем, кто приезжает в Кузбасс работать, и тем более отдыхать – на всю катушку».