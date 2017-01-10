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Аман Тулеев передал звание «Народного героя Кузбасса»

10 Янв. 2017, 16:20
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В Кемеровской области 10 января подвели итоги конкурса «Народный герой Кузбасса-2016», проходившего при поддержке депутатов областного Совета. 

Путём открытого голосования через интернет и смс-сообщения жители региона выбирали победителей в трёх номинациях: «Личность», «Инициатива» и «Профессионализм». Среди номинантов те, чья профессиональная деятельность помогла сделать жизнь в регионе лучше. Это врачи, педагоги, спортсмены, рабочие и другие достойные люди. Отметим, победитель в каждой номинации получит денежную премию, её сумма составляет  в 100.000 рублей.

В номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов лидировал глава региона Аман Тулеев. Однако губернатор попросил экспертный совет передать премию «Народный герой Кузбасса -2016» следующему за ним претенденту.

- По большому счёту если называть имя нашего народного героя, то это все вы уважаемые кузбассовцы! Шахтёры, металлурги, селяне, врачи, учителя, предприниматели, деятели культуры и спорта, все, кто честно и достойно трудится, кто душой предан нашему родному Кузбассу, кто своими достижениями прославляет наш край, нашу Россию, - сказал Аман Тулеев.

Таким образом, в номинации «Личность» победил боксёр Артём Вахитов,

В номинации  «Инициатива» - Анатолий Терехов

В номинации «Профессионализм» - Олег Дударенко


Тэги: Кузбасс, губернатор, Аман Тулеев, Народный герой Кузбасса-2016
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