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Стало известно, сколько малышей родилось в Кузбассе в Рождество

10 Янв. 2017, 16:21
90 просмотров

Рождённые на Рождество. В Кузбассе в один из самых светлых праздников на свет появилось 84 малыша: 40 мальчиков и 44 девочки. В эти минуты счастливые мамы принимают поздравления и памятные подарки. Напомню, с 2000 года в регионе проводится специальная акция. Женщины, у которых родился ребёнок 8 Марта, в День защиты детей, День матери, Новый год и Рождество получают премию 10 тысяч рублей, а их малыши медальоны "Рождённому на земле Кузнецкой". В наших следующих выпусках мы вернёмся к этой теме.


Тэги: Рождество, дети, Кузбасс
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