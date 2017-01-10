Названы имена «Народных героев Кузбасса-2016»

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Закончилось подведение итогов премии "Народный герой Кузбасса", которая стартовала по инициативе областных депутатов. Более тысячи человек прислали заявки. Путём открытого голосования через интернет и смс-сообщения жители региона выбирали победителей в трёх номинациях. Итак, в номинации "Профессионализм" победил врач из Новокузнецка Олег Дударенко, в номинации "Инициатива" ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов. В номинации «Личность» с огромным отрывом от конкурентов лидировал Аман Тулеев. Однако он попросил экспертный совет передать премию«Народный герой Кузбасса -2016» следующему за ним претенденту. Им оказалася известный прокопьевский спортсмен Артём Вахитов.



