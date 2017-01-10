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В кузбасском троллейбусе заметили снеговика

10 Янв. 2017, 19:25
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Лучший новогодний троллейбус выбрали в Ленинске-Кузнецком. Здесь прошел конкурс среди водителей и кондукторов парка на самое праздничное оформление салона.  

Праздники закончились, но дух Рождества и Нового года и сегодня царит во всем троллейбусном парке.  Как только двери открываются, каждый пассажир попадают в мир сверкающей мишуры, снежинок и звезд с добрыми пожеланиями. А в одном из троллейбусов поселился даже снеговик. Его сделали из пластиковых стаканчиков.

Ольга Инзаркина, водитель троллейбуса: «Пока обед, вот мы успели. Напарница приехала, быстренько украсили,  поехали в рейс».

Украшать троллейбус к новому году – это  доброй традиции уже 10 лет, сотрудники парка ежегодно создают новогоднюю сказку.

Вера Бочкарёва, заместитель директора по эксплуатациии: «У нас первое место и 2 тысячи рублей, в этом году занял 47 троллейбус. За второе место даем 1,5 тысячи, за третье место – тысячу рублей. Но у нас конкурс проводится конкурс так, призовое первое место одно,  два вторых и три третьих.

Почувствовать новогоднее настроение можно будет и после праздников. Достаточно проехать в одном из 25 маршрутов.


Тэги: транспорт, Кузбасс, Новый год
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