Выяснилось, почему кузбассовцы не хотят работать

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели исследование и узнали, какие факторы снижают работоспособность жителей Кемеровской области.

Выяснилось, что больше всего играет роль низкая заработная плата, об этом сообщили 53% респондентов. При этом 46% участников опроса рассказали, что не хотят работать из-за несогласованности действий между работниками разных подразделений. Почти такое же число участников опроса сказали, что им сильно мешает руководство. Только 4% заявили, что их всё устраивает.

Кузбассовцы отмечают, что сильно отвлекает от работы шум от коллег, личные сложности, социальные сети, срочные задачи и даже погода.

- Почти половина (45%) согласились с тем, что продуктивнее работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом, - рассказали авторы опроса.