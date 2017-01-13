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Выяснилось, почему кузбассовцы не хотят работать

11 Янв. 2017, 12:37
298 просмотров

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели исследование и узнали, какие факторы снижают работоспособность жителей Кемеровской области.

Выяснилось, что больше всего играет роль низкая заработная плата, об этом сообщили 53% респондентов. При этом  46% участников опроса рассказали, что не хотят работать из-за несогласованности действий между работниками разных подразделений. Почти такое же число участников опроса сказали, что им сильно мешает руководство. Только 4% заявили, что их всё устраивает.

Кузбассовцы отмечают, что сильно отвлекает от работы шум от коллег, личные сложности, социальные сети, срочные задачи и даже погода.

  - Почти половина (45%) согласились с тем, что продуктивнее работали бы в уединённой атмосфере — в отдельном кабинете, без коллег рядом, - рассказали авторы опроса. 


Тэги: Кузбасс, работа, психология
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