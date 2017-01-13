В Кемерове назвали «аномальные» дороги с высокой аварийностью

Зима в этом году богата на сюрпризы. Погодные явления сказываются и на дорожной ситуации - резко увеличилось число аварий. Например в предновогоднюю неделю в Кемерове дорожным инспекторам приходилось выезжать на ДТП до 50-ти раз в день. В каждом городе есть такие перекрестки, где машины сталкиваются ежедневно. Сколько аномальных дорожных зон в областном центре, выясняла Александра Бердникова.

Дорога – зона особого риска. Ежедневно новостные ленты просто пестрят сводками с дорог. Только с начала недели в регионе произошло несколько страшных аварий. Одна из них вчера, в Шерегеше. Там легковой автомобиль влетел под грузовик, в результате – трое погибли. Еще одна трагедия – на трассе под Юргой погибли два ребенка и взрослый.

Александр Зырянский, водитель: «И это только пара примеров. Только Кемерове в среднем в день происходит до трёх десятков аварий. Есть и так называемые аномальные зоны, где автомобили сталкиваются ежедневно».

Водители отмечают, что очень сложная ситуация на проспекте Химиков, на отрезке от Тухачевского до Терешковой.

Водитель: «Я очень часто езжу по этой дороге. Вот недавно видел приличную аварию. Причем здесь авария и еще одна через сто метров, может знаки поставить, ограничения скорости. Кто, инспекторы, полиция дорожная».

В Госавтоинспекции от комментариев воздержались. Однако, удалось выяснить, что в областном центре сегодня порядка 15 мест высокой концентрации ДТП. А год назад таких участков было почти вдвое больше.

Виталий Ашихмин, начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства: «Этим учетом у нас занимается центр организации дорожного движения. Специалисты которого отслеживают ситуацию. Вот этот конкретно участок то мы его даже заложили даже на ремонт покрытия на 17 год, причем с уширением.

Кроме того на сайте центра организации дорожного движения любой кемеровчанин может оставить свои пожелания и предложения по улучшению и организации движения на дорогах. Но все же садясь за руль каждый в первую очередь должен сам заботьиться о безопасности и соблюдать установленные правила.



