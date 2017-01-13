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Глава Кемерова: очистить дворы от снега за 10 дней

11 Янв. 2017, 16:31
432 просмотра

Справиться со снегом во дворах за 10 дней – такую задачу поставил   глава  областного центра.   Илья Середюк лично проверил адреса, на которые поступило больше всего жалоб. В новогодние каникулы коммунальщики совместно с дорожными службами направили  все  силы на уборку улиц, сейчас необходимо навести порядок во дворах. В отношении ряда управляющих компаний  направлены претензии в Государственную жилищную инспекцию. 

Илья Середюк, глава Кемерова: «Жалоб очень много, очень много. Мы открыли все каналы связи  для получения информации от жителей. Получаем и в приемную администрации города, и письменные обращения, в том числе и журналисты, и «Снежный дозор» составляет нам перечень дворовых территорий, где существует особые претензии к качеству работы управляющих компаний. Именно поэтому мы поставили задачу перед управляющими компаниями, в кратчайшие сроки ликвидировать те проблемные места, которые накопились в эту снежную зиму».      

 


Тэги: Кемерово, Илья Середюк
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