Глава Кемерова: очистить дворы от снега за 10 дней

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Справиться со снегом во дворах за 10 дней – такую задачу поставил глава областного центра. Илья Середюк лично проверил адреса, на которые поступило больше всего жалоб. В новогодние каникулы коммунальщики совместно с дорожными службами направили все силы на уборку улиц, сейчас необходимо навести порядок во дворах. В отношении ряда управляющих компаний направлены претензии в Государственную жилищную инспекцию.

Илья Середюк, глава Кемерова: «Жалоб очень много, очень много. Мы открыли все каналы связи для получения информации от жителей. Получаем и в приемную администрации города, и письменные обращения, в том числе и журналисты, и «Снежный дозор» составляет нам перечень дворовых территорий, где существует особые претензии к качеству работы управляющих компаний. Именно поэтому мы поставили задачу перед управляющими компаниями, в кратчайшие сроки ликвидировать те проблемные места, которые накопились в эту снежную зиму».



